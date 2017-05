FDP-Chef Christian Lindner sieht seine Partei im Aufwind - zurücklehnen kann er sich aber nicht. "Das Comeback der FDP im Bund ist wahrscheinlicher geworden, aber nicht sicher", sagte Lindner der "Welt" (Montagausgabe).

"Schauen Sie auf Martin Schulz, aus dessen Höhen- in wenigen Wochen ein Tiefflug geworden ist. Ich sage das ohne Häme. Wir leben in Zeiten, in denen sich Lagen rasend schnell verändern." Ihn stimme es zuversichtlich, dass die Liberalen seit 2015 "bei jeder Wahl zugelegt" habe: "Mal ging die Entwicklung schneller, mal langsamer. Aber es geht Schritt für Schritt nach vorn. Deshalb bin ich überzeugt: Das Comeback der FDP ist kein Hype, sondern Teil einer echten Reetablierung einer veränderten Partei."

Einen Wunschpartner für die Zeit nach der bevorstehenden Bundestagswahl hat der Parteichef bislang nicht: "Wir kennen die Wahlprogramme von CDU und SPD bis dato nicht."