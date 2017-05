Das Willy-Brandt-Haus in Berlin ist nach dem Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes wieder freigegeben worden. "Der Gegenstand war eine Holzbox und ist ungefährlich", twitterte die Berliner Polizei am Montagmittag.

Die Box war am Morgen in der Poststelle der SPD-Parteizentrale gefunden worden. Daraufhin war das Gebäude geräumt worden. Spezialisten des Landeskriminalamts untersuchten den Gegenstand. Die Sozialdemokraten wollen am Montag im Willy-Brandt-Haus ihre thematischen Eckpunkte für den Bundestagswahlkampf vorstellen.