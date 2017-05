Chemnitz (ots) - Neues Modul NeMo® 2.0 des sächsischen Herstellers auf Deutschlands größter PV-Messe in München



Der Modulhersteller Heckert Solar ist erneut auf der Intersolar zu sehen und zeigt Aktuelles aus der PV-Branche. Stammgäste der Messe kennen bereits den Ablauf sehr gut und steuern ihre Favoriten gezielt an. Auch Heckert Solar wird wieder den gewohnten Platz in Halle A1, Stand A1.470 einnehmen und alle Besucher mit den neuesten Informationen vom Unternehmen herzlich empfangen.



Zu sehen geben wird es das neue Modul NeMo® 2.0 in den Ausführungen Poly, Mono und Mono Black. Im Fokus steht hierbei das neue Maß und die Umstellung auf 5 Busbar-Technologie. Wer sich dazu näher informieren möchte, für den bietet die Fachmesse zahlreiche Ansprechpartner aus dem Hause Heckert Solar. Auch bekannte Partnerunternehmen werden in Form von Speicher- und Wechselrichterausstellungsstücken mit dabei sein, darunter SMA-Produkte und der beliebte Mercedes-Benz-Speicher.



2017 wird nun der Ordershop von Heckert Solar online gehen. Dieser bietet neben dem gewohnten Bestellsystem eine vereinfachte Möglichkeit schnell und sicher Module, Speicher, Wechselrichter und Zubehör zu ordern. Auf der Intersolar 2017 können Besucher das Onlinesystem genau unter die Lupe nehmen und sich mit den Vorteilen des Shops vertraut machen. Neben der dauerhaften Verfügbarkeit des Onlineshops und einem umfangreichen Informationsgehalt zu zahlreichen Produkten, bietet der Shop auch einen direkten Zugang zu Aktionen und den aktuellen Preisen von Modulen und allen Zusatzprodukten. Die Bedienung ist besonders einfach und übersichtlich, sodass auch ein Zugriff via Smartphone direkt auf der Baustelle möglich ist.



Der Onlineshop startet mit einer exklusiven Aktion: Alle Nutzer des Ordersystems erhalten einen Eröffnungsrabatt von 3% auf 5 Bestellungen. Interessenten erhalten dazu einen Gutscheincode auf Anfrage direkt von Heckert Solar. Dieser Code kann dann bei 5 Bestellungen nach Wahl eingesetzt werden. Das Angebot gilt bis zum 30.11.2017.



Die Heckert Solar GmbH ist einer der europaweit führenden Hersteller von Photovoltaik Hochleistungsmodulen, ausschließlich "Made in Germany". Sie sichert ihren Erfolg im international außerordentlich dynamischen Photovoltaikmarkt langfristig durch den Einsatz neuester Technologien sowie innovativer Materialien, durch das ausgezeichnet hohe Qualitäts- und Leistungsniveau der Produkte und nicht zuletzt durch ein fachkundiges, engagiertes und serviceorientiertes Mitarbeiterteam. Weitere Informationen unter www.heckert-solar.com.



