Unterföhring (ots) - Tiere sind die besseren Menschen: Von dieser vermeintlichen Weisheit ist der Großteil der Katzen- und Hundebesitzer überzeugt - und das sind in Deutschland eine ganze Menge: nämlich 50 Prozent aller Haushalte.* Doch wie teuer ist eigentlich die Haltung von Hund, Katze und Co.? Was macht das perfekte Haustier aus? Und warum hält sich ein Tierfreund aus dem hessischen Dietzenbach zwei ausgewachsene Alligatoren im Wohnzimmer?



Das Prime-Time-Ranking "15 Dinge, die Sie über Haustiere wissen müssen" besucht am Mittwoch, 24. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1 kuriose Exemplare und zeigt die versteckten Talente der tierischen Freunde. Warum sind Spürhunde für Allergiker echte Lebensretter? Wie schafft es eine Gruppe von Meerschweinchen, für den Lebensunterhalt ihres Herrchens zu sorgen? Und welches Haustier passt eigentlich zu welchem Charakter?



Ingo Lenßen, Sarah Nowak, Jochen Bendel, Alexander Hold, Marc Bator sowie weitere Prominente kommentieren und verraten, für welche Tiere ihre Herzen schlagen. Die Sendung wird produziert von der wige South&Browse GmbH.



* Pet ownership - Global GfK survey; Quelle: Gesellschaft für Konsumforschung (GfK); Mai 2016



