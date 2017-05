Neue Intelligence-Plattform unterstützt Unternehmen jeder Größe bei Verbesserung ihrer digitalen Präsenz



Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Siteimprove, ein globales Unternehmen im Bereich Software as a Service (SaaS) für Erkenntnisse zu Content und Analytics, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Präsenz zu verwandeln, hat sein Produkt- und Serviceangebot ausgebaut, um Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, mit digitaler Sicherheit zu handeln.



"Ohne vollständige Sichtbarkeit ihrer Contents und Analytics bleiben Fehler unbemerkt und die Benutzererfahrung wird schlechter", erklärt Morten Ebbeson, Gründer und CEO, Siteimprove. "Durch Fehler und unzulängliches Design büßen Unternehmen Glaubwürdigkeit, Markenintegrität und Geld ein. Siteimprove unterstützt Unternehmen dabei, effizient sachkundige Schritte hin zur digitalen Sicherheit zu unternehmen."



Es steht viel auf dem Spiel - innovative Lösungen sind gefragt



Laut der University of Surrey entwickeln 75 Prozent der Menschen ihre Markenwahrnehmung basierend auf ihrer digitalen Erfahrung; Econsultancy kommt zum Ergebnis, dass 88 Prozent eine Seite verlassen, wenn die Nutzung sie frustriert. Vorausschauende Unternehmen setzen weiterhin auf Maßnahmen, durch die dichergestellt werden kann, dass ihre digitale Präsenz mit anderen Kundenkanälen Schritt halten oder diese übertreffen kann.



Siteimprove unterstützt seit 2003 seine Kunden, ihre digitale Präsenz mit innovativen und automatisierten Lösungen konsequent zu verwalten. Dies ist angesichts der wachsenden Erwartungen an Websites und Anforderungen immer wichtiger geworden. Die Siteimprove Intelligence Platform bietet umfassende Tools, welche die Barrierefreiheit, Lesbarkeit und übergreifende Qualität von Content und Links sicherstellen sowie Analytics in Echtzeit bieten, damit Kunden schnell sinnvolle Verbesserungen umsetzen können.



Abgerundet wird das Angebot durch ein spezialisiertes "Customer Xperience"-Team, ergänzt durch neue interaktive Tutorials, speziell angepasstes Training und sachkundige Beratung. Diese Ressourcen unterstützen Unternehmen dabei, jede Gelegenheit auf der Plattform nutzen zu können.



Siteimprove baut nun die Verfügbarkeit seiner Produktangebote aus, um eine breitere Palette von Unternehmen dabei zu unterstützen, eine glaubwürdige und konsistente digitale Benutzererfahrung bereitzustellen. Sein neues und anpassbares Produkt Essential bietet günstige Analytics- und Content-Management-Services, darunter beispielsweise benutzerfreundlichen und erkenntnisreichen "Verhaltenskarten" sowie die Möglichkeit, Fehler bei der Barrierefreiheit direkt auf der Seite zu kennzeichnen.



Eine kostenfreie Testphase ermöglicht es potentiellen Neukunden, sich in die Plattform zu vertiefen und den potentiellen Fortschritt nachzuvollziehen. Weiterführende Informationen: www.siteimprove.com.



Über Siteimprove



Siteimprove verändert das Management und die Bereitstellung der digitalen Präsenz von Unternehmen radikal. Mithilfe der Siteimprove Intelligence Platform erhalten Sie vollständige Sichtbarkeit und tiefgehende Erkenntnisse über Wesentliches. Sie und Ihr Team werden dabei unterstützt, den Status quo täglich zuverlässig zu übertreffen. Siteimprove erfreut sich eines internationalen Kundenstamms aus mehr als 5.000 Kunden und unterstützt somit Dutzende Märkte über seine Geschäftsstellen in Amsterdam, Berlin, Kopenhagen, London, Minneapolis, Oslo, Sydney, Toronto und Wien. Weiterführende Informationen: siteimprove.com.



