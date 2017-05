Knauserige Vermieter beauftragen kaum noch Makler. Den richtigen Agent für Wohnungssuche und Hausverkauf zu finden, ist schwieriger geworden. Wie das gelingt und worauf es ankommt.

Diese Meldung hat es nicht auf die Titelseiten geschafft, obwohl in Deutschlands begehrten Großstädten viele Menschen betroffen sein dürften: Mitte April meldete Helga Block, die Datenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, dass potenzielle Mieter massenweise von Immobilienmaklern aufgefordert würden, geschützte und sensible Daten preiszugeben. Bei allen der 40 geprüften Makler und Wohnungsverwaltungen habe es Beanstandungen gegeben, in etwa jedem dritten Fall sogar "auffällig viele", kritisierte Block nach einer Untersuchung ihres Hauses in der Immobilienbranche. Der verbreitet schlechte Ruf der Branche bekommt so neue Nahrung.

Nach Angaben Blocks werden unter anderem Personalausweise kopiert, es wird nach früheren Wohnsitzen gefragt und nach einer Bonitätsauskunft, dem Beruf und zum Familienstand - deutlich mehr als erlaubt. Allerdings fühlten sich Mieter vor allem in Ballungsgebieten wegen der angespannten Wohnraumsituation genötigt, Informationen preiszugeben, die teilweise weit über das erforderliche Maß hinausgingen. Der Deutsche Mieterbund forderte bundesweite Konsequenzen. "Die Angebote von Maklern, Verwaltern und Vermietern, insbesondere auch der Online-Portale, müssen kontrolliert werden", sagte Mieterbund-Direktor Lukas Siebenkotten dazu.

Kontrolle - sei es durch die öffentliche Hand oder durch Verbraucher und ihre Interessenvertreter - ist aber nur mit Übersicht über und Transparenz seitens der Maklerbranche möglich. Bei mehr als 30.000 Immobilienmaklern in Deutschland ist diese Voraussetzung aber nicht so leicht erfüllbar. Wer heute für Kauf, Verkauf oder die Suche nach einer Immobilie die Dienste eine Maklers für sich nutzen will, sollte größten Wert auf Fachkompetenz, Fairness und ein großes Leistungsspektrum des Maklers legen.

Intransparenter Maklermarkt

Angesichts der Tatsache, dass sich Zunft der Immobilienmakler zuletzt deutlich gewandelt hat, ist das kein simples Unterfangen. Seit dem ersten Juni 2015 gilt nämlich das Bestellerprinzip für die Vermittlung von Wohnungen über einen Makler. Seitdem müssen Mieter nicht mehr wie zuvor die Courtage für den vom Vermieter beauftragten Makler bezahlen, wenn es zum Mietvertrag kommt. Wer bestellt, bezahlt, lautet vielmehr das Motto. Zeitweise sollen die Umsätze der Branche um 40 Prozent gesunken sein, weil viele Vermieter zunächst versuchten, neue Mieter in Eigenregie zu finden. Inzwischen hat sich die Branche aber wieder beruhigt, die Vermieter nutzen wieder häufiger die Dienste der Immobilienprofis.

Was ein Makler aber leistet, was er kostet und wie man ihn findet, ist vorher nur schwer erkennbar. Zudem ist die Befürchtung verbreitet, dass Makler nur auf das schnelle Geld aus sind und dafür nicht viel mehr tun, als Besichtigungstermine zu organisieren. Gleichgültig, ...

