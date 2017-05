Frankfurt - Ohne Impulse von konjunktureller Seite entschieden sich Marktteilnehmer, die während der Woche aufgelaufenen Gewinne am Bondmarkt einzustreichen, so die Analysten der Helaba.Nach den Polit-Turbulenzen in den Vereinigten Staaten müsse der Blick für die weitere konjunkturelle Entwicklung dies- und jenseits des Atlantiks und ihrem Einfluss auf die jeweilige Geldpolitik der Notenbanken geschärft werden. Während in Übersee überraschenderweise Inflationserwartungen ausgepreist würden und einem Zinsschritt im Juni nur noch eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit beigemessen werde, würden sich Stimmen hiesiger Notenbanker mehren, die einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vorbereiten wollten.

