Linz - Die Exportindustrie (ohne Energie) in Kanada konnte vom robusten Wirtschaftswachstum in Amerika stark profitieren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Darum beobachte die Bank of Canada mit großem Interesse die weitere Entwicklung in den USA. Obwohl die Inflation im Zielbereich der BoC liege (zwischen 1 und 3%), werde der zukünftige Verlauf mit Sorge beobachtet, da der Preisdruck in den vergangenen Monaten nachgelassen habe. Am Freitag sei die Inflationsrate bei 1,6% bestätigt worden. Die Bank of Canada berate am 24. Mai über ihre künftige Geldpolitik. Mit einer Änderung des Leitzinses von aktuell 0,50% werde nicht gerechnet. Aufgrund der derzeitigen Lage bleibe das Aufwertungspotenzial des Kanadischen Dollars begrenzt. Kurse über 1,51 sollten uns daher in nächster Zeit begleiten, so Oberbank. (22.05.2017/alc/a/a)

