Hannover - Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone setzte sich zum Jahresauftakt wie erwartet fort, berichten die Analysten der Nord LB.Das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt habe im ersten Vierteljahr um 0,5% im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Die Jahresrate habe sich nur leicht auf 1,7% Y/Y verringert. Details der Verwendungsseite seien bislang noch nicht von Eurostat veröffentlicht worden. Die quantitativen und qualitativen Aussagen der nationalen Statistikämter aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland würden aber auf einen moderaten Wachstumsbeitrag des Konsums und einen kräftigen Impuls von den Investitionen bei nur mäßiger Unterstützung durch den Außenhandel schließen lassen. Unter den großen Volkswirtschaften hätten Spanien (+0,8% Q/Q) und Deutschland (+0,6% Q/Q) die höchste Wachstumsrate aufgewiesen. Auch die Wirtschaftsleistung in Finnland (+1,6% Q/Q) und Portugal (+1,0% Q/Q) sowie in den baltischen Staaten habe sehr kräftig im ersten Quartal expandiert.

