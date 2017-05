Stuttgart - Ein unbekannter Investor hat ein Kaufangebot für über 10% der 8,875% Anleihe (ISIN DE000A1TNA39/ WKN A1TNA3) der Rickmers Holding AG vorgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Barofferte über 30 Millionen Anleihen des Unbekannten sehe einen Kaufpreis von 15,25% je Anleihe vor. Mit diesem Angebot versucht sich der Investor wohl einen entscheidenden Einfluss für das anstehende Anleihegläubiger treffen zu sichern, so die Börse Stuttgart. Auf den ersten Blick sehe das Angebot verlockend aus, handele die Anleihe doch gerade bei ca. 6,5% an der Börse. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Kaufangebot keine Verrechnung von Stückzinsen vorsehe (flat). (Ausgabe 19 vom 19.05.2017) (22.05.2017/alc/n/a)

