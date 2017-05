London - Nach Einschätzung von Nizam Hamid, ETF-Strategist bei WisdomTree, könnten die Preise für Erdöl wieder ihre Höchststände vom April erreichen, wenn die Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) am 25. Mai in Wien zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommt.Die Preise seien in den vergangenen Wochen zurückgekommen, nachdem die jüngsten Statistiken der US-Ölschieferindustrie einen weiteren Produktionsanstieg angezeigt hätten. Die steigenden Fördermengen an Ölschiefer hätten den Ölpreis unter die Marke von 50 USD je Barrel gedrückt. Damit hätten sich wieder die Zugewinne verringert, welche aus dem jüngsten Schritt der OPEC resultiert hätten, ihre Produktionsmengen zu drosseln. Ende 2016 hätten sich die OPEC-Mitgliedstaaten darauf verständigt, erstmals seit acht Jahren ihren Output zurückzufahren, nachdem sie sich der Bereitschaft von Nicht-Mitgliedstaaten einschließlich Russland versichert hätten, denselben Schritt zu vollziehen.

