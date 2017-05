Berlin (ots) - Unter dem Titel "Wahrheit - alles andere ist gelogen" macht sich Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Himmelfahrtstag, 25. Mai 2017, auf die Suche nach der Wahrheit. Zwölf Stunden lang, von 9.00 bis 21.00 Uhr, beleuchtet der Radioday das Thema.



Sie ist hoch angesehen, manchmal schwer zu ertragen - und steckt gerade in einer weltweiten Krise: die Wahrheit! Im Dezember 2016 wurde postfaktisch zum Wort des Jahres gewählt. Es folgten "Fake-News" und alternative facts. Oder einfach: Gefühle statt Fakten. Aber was ist Wahrheit eigentlich? Gibt es vielleicht mehr als eine Wahrheit? Warum stecken die Medien in einer Glaubwürdigkeitskrise, und wie sieht der Kampf gegen "Fake News" aus? Einen Tag lang sucht Radioeins gemeinsam mit Philosophen, Wissenschaftlern, Journalisten und seinen Hörern nach der Wahrheit.



Wahrheits-Talk mit den Hörern



Durch den Radioday führen die Moderatoren Nancy Fischer (9.00 bis 12.00 Uhr), Stephan Karkowsky (12.00 bis 15.00 Uhr) und Jörg Thadeusz (15.00 bis 19.00 Uhr). Marion Brasch fühlt von 19.00 bis 21.00 Uhr im beliebten Wahrheits-Talk den Radioeins-Hörern auf den Zahn.



