Wenige Tage vor Beginn des Evangelischen Kirchentages, hat Sigmar Gabriel bei einer Konferenz in Berlin Religionsvertreter aus 53 Ländern aufgerufen "miteinander und nicht übereinander" zu sprechen.

Kurz vor dem Evangelischen Kirchentag hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel alle Religionsgemeinschaften aufgerufen, ihrer Verantwortung für Frieden in der Welt gerecht zu werden. "Ich habe Vertrauen in das große Friedenspotenzial aller Religionen", sagte Gabriel am Montag ...

