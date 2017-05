Saarbrücken (ots) - Fahrradfahren liegt im Trend



Ganz nach dem Motto "Wer sein Rad liebt, der schiebt - wer sein Rad ehrt, der fährt", schwingen sich viele passionierte Biker nach der Winterpause nun wieder regelmäßig in den Sattel. Das Fahrrad gehört in Deutschland zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln: Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt besitzen knapp drei Viertel der Deutschen (74 Prozent) einen eigenen Drahtesel.(1) Mit dem Beginn der Radsaison sollte allerdings auch an den richtigen Versicherungsschutz gedacht werden - denn Diebe schlagen hier besonders gerne zu: Laut aktueller polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr 332.486 Fahrraddiebstähle erfasst.(2) "Viele Versicherer bieten im Rahmen einer Hausratversicherung die Mitversicherung von Fahrraddiebstählen an, sagt Bernd Kaiser, Versicherungsexperte von CosmosDirekt. Fahrradbesitzer sollten in jedem Fall darauf achten, ihr Gefährt immer abzuschließen. "Ansonsten kommt die Versicherung im Fall eines Diebstahls nicht für Schäden auf."



(1) Repräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt, darunter 1.116 Fahrradfahrer.



(2) BMI, Kriminalstatistik 2016: http://ots.de/zzlgC



