Berlin (ots) - Das Land Berlin hat derzeit die schnellsten Finanzämter Deutschlands. Das geht aus einer Datenerhebung der Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de hervor. Die Finanzämter in Berlin brauchen im Schnitt 45,2 Tage, um eine Einkommensteuererklärung zu bearbeiten. Vorjahres-Sieger Hamburg landet mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 46,7 Tagen auf dem vierten Platz.



Auf dem zweiten Platz liegt Rheinland-Pfalz mit 46,4 Tagen. Sachsen-Anhalt belegt mit 46,6 Tagen den dritten Platz. Auf dem letzten Platz landet erneut das Bundesland Bremen. Hier brauchen die Finanzämter im Schnitt ganze 71,8 Tage, um einen Steuerbescheid auszustellen. Im Vorjahr hatten die Finanzämter in Bremen noch 80,1 Tage benötigt, um einen Steuerbescheid zu verschicken. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 53 Tagen und ist somit 0,4 Tage langsamer als im Vorjahr.



Deutschlands schnellstes Finanzamt kommt aus Hessen. Das Finanzamt Bensheim Außenstelle Fürth braucht für die Bearbeitung einer Steuererklärung durchschnittlich nur 27,3 Tage. Vorjahres-Sieger Bielefeld-Außenstadt landet dieses Jahr mit einer Bearbeitungsdauer von 29,3 Tagen auf dem zweiten Platz.



"Die regionalen Unterschiede sind erstaunlich groß," sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer kompakt. "Deshalb müssen einige Arbeitnehmer bis zu dreimal so lange auf ihren Steuerbescheid warten."



Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von rund 200.000 über Lohnsteuer-kompakt.de in den letzten zwölf Monaten erstellten Einkommensteuererklärungen anonym erhoben.



Die aktuelle Bearbeitungsdauer ihres Finanzamts finden Steuerpflichtige unter: https://www.lohnsteuer-kompakt.de/start/finanzaemter



Journalisten erhalten auf Anfrage die Detaildaten der einzelnen Finanzämter, eine Übersicht nach Bundesländern sowie eine Infografik. Die Daten sind zur Veröffentlichung unter Angabe der Quelle www.lohnsteuer-kompakt.de frei.



Über Lohnsteuer kompakt:



Die Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de erlaubt auch Steuerlaien eine schnelle Erstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung ohne Installation und Aktualisierung einer Software. Die Anwendung kennt geltenden Bestimmungen und Gesetze genau und gibt automatisch individuelle Steuertipps. Die Anwendung kann bis zur Abgabe der Steuererklärung kostenlos getestet werden.



OTS: Lohnsteuer kompakt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120615 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120615.rss2



Pressekontakt: Felix Bodeewes fbo@lohnsteuer-kompakt.de Telefon: (030) 420246-42



Caroline Benzel cbe@lohnsteuer-kompakt.de