In Mönchengladbach ist ein 56 Jahre alter Mann in Polizeigewahrsam gestorben. Der Mann sei am Sonntagvormittag nach einer häuslichen Gewalt aus seiner Wohnung verwiesen worden, zudem sei ein Rückkehrverbot ausgesprochen worden, teilte die Polizei mit.

Am Sonntagabend habe er gegen das Rückkehrverbot verstoßen und sei in Gewahrsam genommen worden. Als der 56-Jährige am Montagmorgen entlassen werden sollte, habe er sich in einem leblosen Zustand befunden. Ein Notarzt habe den Tod festgestellt. Die Todesursache sei noch unklar.

Das Polizeipräsidiums Düsseldorf habe aus Gründen der Neutralität das Todesermittlungsverfahren übernommen.