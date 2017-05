Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts020/22.05.2017/12:00) - In den nächsten Wochen entscheidet die WEKO definitiv über die geplante Fusion von Starticket und Ticketcorner. Die Folge dieses Zusammenschlusses wäre laut Konsumentenschutz quasi eine Monopolstellung, denn die beiden Firmen beherrschen zusammen an die 90 Prozent des Tickethandels. Franz Wyss, CEO von TICKETINO, der drittgrössten Ticketingagentur der Schweiz, über mögliche Folgen einer Fusion für Veranstalter und Ticketkäufer: Franz Wyss, wie schätzen Sie die Situation ein? Wird die WEKO die Fusion absegnen und was wären die Folgen eines so entstehenden beinahe Monopols? Im Moment müssen wir davon ausgehen, dass die WEKO den Zusammenschluss bewilligt. Eine Fusion würde die Verhandlungsposition von Veranstaltern wohl noch weiter schwächen. Dies wirkt sich vor allem auf kleinere und mittlere Veranstalter aus, da diese dem entstehenden Grosskonzern kaum etwas entgegenzusetzen haben. Mögliche Folgen wären eine zunehmende Verschlechterung des Supports, steigende Gebühren und höhere Eventvermarktungskosten. Der neue Konzern würde ja zu einem massgebenden Teil den zwei führenden Schweizer Medienhäusern gehören. Der Wettbewerb würde also auch bei der Eventvermarktung weitgehend wegfallen. Wie würde sich das auf die Ticketpreise auswirken? Dies ist noch schwer abschätzbar und hängt sicher auch von externen Faktoren ab. Es ist aber anzunehmen, dass Veranstalter die steigenden Gebühren schlussendlich auf die Ticketkäufer abwälzen müssten. Als Resultat würden sich die Ticketpreise voraussichtlich erhöhen. Kritisch ist auch, dass Ticketkäufern kaum mehr Alternativen neuen Grosskonzern bleiben. Sie sind also den horrenden Gebühren von bis zu 20 Prozent weitgehend schutzlos ausgeliefert. Ein Blick nach Deutschland zeigt uns die Problematik auf. Wie wollen Sie mit Ihrem jungen Unternehmen auf diese neue Situation reagieren? Für TICKETINO ändert sich im Moment wenig, wir wollen weiter an unserer Tiefstpreis-Strategie festhalten und setzen wie bis anhin auf persönlichen Kontakt, erstklassigen Support und auf Innovationen. Wir haben zudem technisch weiter aufgerüstet und konnten dieses Jahr bereits einen neuen Ticketshop und eine neue ScanApp einführen. Ebenfalls setzen wir vermehrt auf neue und voll digitale Vermarktungsformate wie Social-Media, Affilliate Marketing und Native Advertising. Dies ermöglich die Vermarktung von Events mit wenig Streuverlust und das zu äusserst günstigen Konditionen. Was genau ist daran neu bzw. besser als bei herkömmlicher Printwerbung? Neben den tiefen Kosten ist revolutionär, dass Veranstalter über unser System die Wirkung ihrer Werbung genau messen können. Das war bis anhin so nicht möglich. Dadurch können Veranstalter ihre Werbung extrem schnell und effizient auf die Kanäle lenken, welche für sie am meisten rentieren. Digitale Vermarktungsformate schonen darüber hinaus die Umwelt, denn sie verursachen kaum Ressourcenverschleiss oder Müll. Zudem kommen sie bei den Ticketkäufern sehr gut an, da sie unterhaltsam und informativ sind und auf den ersten Blick nicht als Werbung identifizierbar sind. Was würden Sie als Ticketing-Experte den Veranstaltern für die Zukunft raten Wichtig ist jetzt, dass man einen kühlen Kopf behält, laufend Alternativen prüft und sich auch von grossen Konzernen nicht über den Tisch ziehen lässt. TICKETINO heisst: - einfach & selbständig Event einrichten und Tickets verkaufen - professionelles Gästemanagement von der Einladung bis zum Empfang - Vorverkauf über print@home, Callcenter und flächendeckendes Vorverkaufsstellennetz - viele Funktionen wie sitzplatzgenaue Buchungen, Tageskasse, Badgedruck vor Ort - Geld sparen - Vorverkaufsgebühr ab 3.9 %, keinerlei Grund- oder Aufschaltgebühr TICKETINO in der Presse: http://organizer.ticketino.com/de/presse/wachstum2015 Das sagen unsere Kunden: http://organizer.ticketino.com/de/referenzen Per Facebook auf dem Laufenden bleiben: https://www.facebook.com/TICKETINO Uns auf Twitter verfolgen: https://twitter.com/ticketino (Ende) Aussender: TICKETINO Ansprechpartner: Michael Marti Tel.: 043 500 40 96 E-Mail: michael.marti@ticketino.com Website: www.ticketino.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170522020

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2017 06:00 ET (10:00 GMT)