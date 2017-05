US-Präsident Donald Trump ist in Israel eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Montag in Tel Aviv, nachdem Trump zuvor zwei Tage lang in Saudi-Arabien gewesen war.

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hat beim Antrittsbesuch von US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf Frieden zwischen den drei großen, monotheistischen Weltreligionen beschworen. "Wir haben unterschiedliche Überzeugungen - aber wir beten alle den gleichen Gott an", sagte Rivlin am Montag auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. "Wir können zusammenarbeiten für eine bessere ...

