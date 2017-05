Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka hält im Fall Amri einen Untersuchungsausschuss in Berlin für "drängender denn je". "Es ist gut, dass es dank des Sonderermittlers Bruno Jost gelungen ist, die Manipulationen aufzudecken und Innensenator Andreas Geisel die Vorgänge offensiv aufklären will", sagte Lischka der "Heilbronner Stimme" (Dienstagsausgabe).

"Freilich stärkt das nicht das Vertrauen in die Arbeit des Berliner Landeskriminalamtes. Die Debatte um einen Untersuchungsausschuss im Land Berlin dürfte jedenfalls an Fahrt gewinnen, ein solcher Ausschuss erscheint mir drängender denn je." Am Mittwoch hatte der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) Anzeige wegen möglicher Strafvereitelung im Amt und Urkundenfälschung im Landeskriminalamt erstattet. Zuvor war bekannt geworden, dass Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamts Amri nach Überzeugung des Senats hätten festnehmen lassen können und offenbar versucht haben, dieses Versäumnis im Nachhinein zu vertuschen.