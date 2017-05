Stuttgart (ots) -



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Deutsche Erdbeeren - wie Händler bei der Herkunft tricksen



Im Frühjahr 2016 ergab die Recherche von "Marktcheck", dass Händler auf Wochenmärkten ausländische Erdbeeren mit falschem Etikett als teure deutsche Ware verkaufen. Hat sich die Lage verbessert? "Marktcheck" prüft erneut auf Wochenmärkten in Mannheim, Mainz, Heidelberg und Bingen - mit erschreckenden Ergebnissen.



Testportale - so werden Verbraucher in die Irre geführt



Wer ein Produkt kaufen will, prüft meist im Voraus, wie es bei Tests abgeschnitten hat. Im Internet gibt es dafür eine Vielzahl von Produkttest-Seiten. "Marktcheck" prüft die Testportale stichprobenartig. Sind sie seriös oder dienen sie dazu, Verkaufsprovisionen einzustreichen?



Warenkunde Käse - Wissenswertes rund um das beliebte Milchprodukt



Rund 25 Kilo Käse isst der Deutsche pro Kopf im Jahr. Als Eiweiß-, Vitamin- und Mineralstoff-Lieferant gilt Käse als gesundes Naturprodukt. Doch in Gouda, Edamer und Tilsiter stecken auch Konservierungsmittel, Farbstoffe und Aromen. "Marktcheck" macht den Test.



Gesetzliche Rente - mit freiwilligen Beiträgen ein sattes Plus erwirtschaften



Ab 1. Juli 2017 tritt die zweite Stufe der sogenannten Flexi-Rente in Kraft. Per Gesetz ist es dann bereits ab einem Alter von 50 Jahren möglich, die Rente durch freiwillige Beiträge aufzustocken. Die gesetzliche Rente wird so zur Vorsorgeanlage. Auch Frührentner können ab dem 1. Juli flexibler hinzuverdienen, ohne mit deutlichen Rentenkürzungen abgestraft zu werden. "Marktcheck"-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey gibt Tipps und klärt Fragen rund um das Thema Flexi-Rente.



Unterwegs mit Bus und Bahn - was ist erlaubt?



Wie weit liegen das persönliche Rechtsempfinden von Bürgerinnen und Bürgern und das "im Namen des Volkes" gefällte Urteil eines Gerichtes auseinander? Zum Beispiel bei der Frage, ob man Tiere ohne zusätzliches Ticket in Bus oder Bahn einfach mitnehmen darf. Oder wie laut Musik und Gespräche in öffentlichen Verkehrsmitteln sein dürfen.



