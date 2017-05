Frankfurt - Die sich verschärfende politische Krise um den US-Präsidenten im Zusammenhang mit den Verbindungen zu Russland blieb an den Finanzmärkten nicht unreflektiert, so die Experten von Union Investment.An den Rentenmärkten habe, ausgehend von den USA, die Risikoneigung der Anleger über weite Strecken hinweg spürbar abgenommen. Damit einhergehend seien neben US-Treasuries auch sichere Bundesanleihen gesucht gewesen, was angesichts der erhöhten Nachfrage zu steigenden Anleihenotierungen und damit rückläufigen Renditen geführt habe.

