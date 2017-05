Frankfurt - Die Aufregung rund um den amerikanischen Präsidenten und die FBI-Affäre bestimmen das Bild an den internationalen Kapitalmärkten, so die Deutsche Börse AG.Nach der monatelang anhaltenden Trump-Rally scheinen Anleger zunehmend an der Durchsetzbarkeit geplanter Maßnahmen wie Steuererleichterung oder Bürokratieabbau zu zweifeln, so die Deutsche Börse AG. Nachdem in den USA offen über eine Amtsenthebung nachgedacht werde, seien die Reformvorhaben nach Ansicht der Helaba - noch mehr als ohnehin schon - mit Fragezeichen versehen.

