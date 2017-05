Frankfurt - Im April entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte per saldo freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniAbsoluterErtrag-Fonds (ISIN LU1206678580/ WKN A14QFP).Die Rentenmärkte hätten ebenfalls fester geschlossen. Ausgehend von einer weiterhin risikoaffinen Ausrichtung hätten die Experten bei den Marktinvestments die Aktienquote deutlich ausgebaut. Im Rentensegment seien die Positionen in Schwellenländern sowie im Nachrangsegment weiter aufgestockt worden. Die Verkaufspositionen in italienischen Staatsanleihen hätten die Experten zurückgefahren.

