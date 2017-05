München - Anleger sollten das politische Getöse in den USA ignorieren und sich die verbesserten Geschäftsbedingungen genauer ansehen. Dazu sagt Kurt Feuerman, Chief Investment Officer des Select US Equity Portfolios (ISIN LU0683600562/ WKN A1JNV0) von AllianceBernstein (AB): "Man darf nicht vergessen, dass weiterhin starke unterstützende Kräfte für die US-Konjunktur und den Aktienmarkt am Werk sind."

