Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Schweizer Franken (CHF) befindet sich derzeit um 1,09 CHF in einer Konsolidierung nach zuvor steil steigender Tendenz. Die muss noch nicht zu Ende sein, denn das mögliche Ziel am Hoch letzten Jahres um 1,112 CHF erreichten die Notierungen noch nicht.

Der Euro zieht auf breiter Basis an. Für den Wechselkurs Euro in Schweizer Franken ging es in den letzten Wochen seit Anfang Mai ebenfalls nach oben. Von der zentralen Unterstützung um 1,062 CHF setzte sich der Wechselkurs nach oben in der Spitze bis 1,098 CHF ab. Das entsprach einen Anstieg um mehr als drei Prozent innerhalb der vorherigen rund drei Wochen. Nachdem die Notierungen den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht hatten, zogen sie sich zurück, ...

