CYNORA, führend bei Materialien mit TADF (thermisch aktivierte verzögerte Fluoreszenz) für OLEDs, hat neue Leistungsrekorde mit seinem neuesten blauen Emittermaterial erzielt. Bei der derzeitigen Leistung kommt das Unternehmen einer Vermarktung seines ersten Produkts bis Ende 2017 näher.

Obwohl Hersteller von OLED-Displaypanels in den vergangenen Jahren einen dringenden Bedarf nach einem hocheffizienten blauen Material verlauten ließen, ist bislang kein Materialanbieter in der Lage gewesen, ein derartiges Material herzustellen. Hocheffiziente blaue Emitter werden benötigt, um den Stromverbrauch zu senken und die Displayauflösung weiter zu steigern. CYNORA wird auf der SID 2017 nun einen blauen Emitter mit einer Leistung vorstellen, die den Anforderungen der Panelhersteller sehr nahe kommt. Mithilfe der TADF-Technologie hat das Unternehmen eine EQE von 15 bei 1000 cd/m² erreicht, mit einem Emissionsmaximum bei 470 nm und einer LT97 von 90 Stunden (bei 700 cd/m²) auf Geräteebene.

"Unsere jüngsten patentgeschützten Materialien weisen eine Leistung auf, die den Spezifikationen der Kunden für den Blaubereich entsprechen", sagte Thomas Baumann, CSO von CYNORA. "Dies ist unserer Erkenntnis nach bislang die beste Gesamtleistung eines hocheffizienten blauen Emitters. In der abschließenden Phase unserer Produktentwicklung werden wir uns nun darauf konzentrieren, das Emissionsmaximum leicht in Richtung 460 nm zu bewegen."

"Unsere Fortschritte in den letzten Monaten stimmen uns sehr zuversichtlich, dass wir unseren ersten hocheffizienten blauen Emitter wie geplant gegen Ende des Jahres vermarkten können", so Andreas Haldi, CMO von CYNORA. "Unser Ziel ist es jedoch, ein führender Anbieter von OLED-Material zu werden, indem wir Emitter aller Displayfarben anbieten. Aus diesem Grund planen wir, auf den blauen Emitter einen grünen Emitter bis 2018 und einen roten Emitter bis 2019 folgen zu lassen."

Seit der Gründung im Jahr 2008 ist CYNORA führend im Bereich der TADF-Technologie. Der Fokus des Unternehmens liegt derzeit auf hocheffizienten blauen OLED-Emittersystemen, die eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs der OLED-Geräte ermöglichen werden. Das aus mehr als 90 Mitarbeitern bestehende multidisziplinäre Team von CYNORA arbeitet zielgerichtet an der Erfüllung der Kundenerwartungen. CYNORA hat Vertretungen in Korea und China gegründet und arbeitet eng mit seinen Kunden bei der Material- und Geräteentwicklung zusammen. Das Unternehmen besitzt ein umfangreiches Portfolio an gewerblichen Schutzrechten mit über 100 Patentfamilien.

