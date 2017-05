"Hate speech" muss konkret und bedrohlich sein, damit sie gelöscht wird. So steht es in den Kommentarregeln von Facebook, die der englische "Guardian" veröffentlicht hat. Was noch gepostet werden darf - und was nicht.

Die globale Debatte um Hasskommentare im Netz wurde über Nacht befeuert: Die britische Zeitung "The Guardian" hat nun die internen Löschungsrichtlinien von Facebook veröffentlicht. Kurz: Es wird nur dann gelöscht, wenn es eine konkrete Bedrohung gibt.

Kommentare wie "Jemand soll Trump erschießen" müssen gelöscht werden. Wenn es sich nicht um den US-Präsidenten handelt, sind die Kommentare erlaubt. So darf zum Beispiel die nicht konkrete Beschreibung, wie man einer Frau das Genick brechen soll, stehen bleiben. Laut interner Facebook-Richtlinie werden sie nicht als glaubwürdige Drohung verstanden. "Fick dich und stirb" werde akzeptiert, weil keine berühmte Persönlichkeit angesprochen wird. Manchmal ist auch die Personengruppe zu diffus, zum Beispiel wenn jemand Gewalt an "einer rothaarigen Person" fordert.

Mehr als 100 Handbücher, Tabellen und Grafiken gaben der Zeitung einen bisher unbekannten Einblick in die Regeln, die Facebook benutzt, um Probleme im Netz zu zensieren. Es geht um Gewalt, Hasskommentare, Terrorismus, Pornographie, Rassismus und Selbstverletzung. Es gibt sogar Richtlinien für Spielabsprachen und Betrugsskandale.

Die rechtliche Grundlage für Hasskommentare im Netz und deren Löschung ist nicht klar; so versuchte jüngst der Bundesjustizminister Heiko Maas einheitliche Maßstäbe in einem neuen Gesetz durchzubringen. Dass nun Facebooks Regeln bekannt sind, hilft der besseren Kommunikation. Auf der anderen Seite alarmieren diese neuen Erkenntnisse die Befürworter der Meinungsfreiheit, die Facebook als großes Netzwerk der Zensur sehen.

Es geht in den Dokumenten nicht nur um Posts und Kommentare, sondern auch um Bilder. Manche Fotos von physischem, nicht sexuellem, Missbrauch müssten nicht gelöscht oder verfolgt werden, solange es keinen sadistischen oder feiernden Charakter hat. Die ...

