Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert nach einem wenig bewegten Morgen zur Mittagszeit am Montag weiterhin leicht im Plus. Er knüpft damit zwar an die Erholung vom Freitag an, das Geschehen sei aber insgesamt weiter eher von Vorsicht geprägt, heisst es im Handel. Die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Donald Trump bzw. die US-Politik weiter für Unsicherheit sorgen werden und den Märkten entsprechend weitere unruhige Wochen bevorstehen könnten.

Auch die jüngste Schwäche des US-Dollar bereitet eher etwas Bauchweh, da sie die Exportwirtschaft der Eurozone - und auch der Schweiz - belasten könnte. Damit werde auch die Arbeit für die EZB und die SNB mit Blick auf eine Straffung der Geldpolitik schwieriger, erklärte ein Marktbeobachter. Hierlande sind zum Wochenstart aber vor allem einige Blue Chips nach Unternehmensnews im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12 Uhr 0,13% höher auf 9'034,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,31% auf 1'424,65 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,20% auf 10'258,40 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zur Berichtszeit 19 im Plus, zehn im Minus und einer (Lonza) unverändert.

Weiter mit starken Avancen werden Clariant (+8,8%) gehandelt. Der Chemiekonzern will mit der texanischen Huntsman fusionieren. Angestrebt wird ein "Merger of Equals" via Aktientausch, wobei Clariant 52% und Huntsman 48% halten werden. Der Muttenzer Spezialchemiekonzern gilt seit Jahren als einer der Top-Kandidaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...