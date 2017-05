FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,25 Prozent auf 160,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um drei Basispunkte auf 0,395 Prozent. Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Deutsche Bundesbank hat sich zuversichtlich mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland geäußert. "Das kräftige Wachstum der deutschen Wirtschaft wird sich im Frühjahr 2017 wohl fortsetzen", schreibt sie in ihrem Monatsbericht. Die rege Nachfrage aus dem In- und Ausland sollte die Industrie stützen. Begünstigt durch die Lohn- und die Arbeitsmarktentwicklung sollte auch die "stabile Konsumkonjunktur" fortbestehen.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone am Vormittag nicht veröffentlicht. Auch in den USA stehen am Nachmittag keine Zahlen an./jsl/jkr/stb

