Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Das ist euer Tag, das ist euer Finale", stimmt Heidi Klum Céline, Serlina, Romina und Leticia auf das GNTM-Finale ein. In drei Tagen (Donnerstag, 25. Mai) küren Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky vor 8500 Menschen in der Arena in Oberhausen "Germany's next Topmodel" 2017. Bei Serlina (22, Koblenz), Céline (18, Koblenz), Leticia (18, Ingolstadt) und Romina (20, Hambrücken) steigt die Aufregung. Serlina (Team Thomas): "Ich kann es noch gar nicht fassen, dass die Chance auf den Titel so greifbar ist. Aber das Finale fordert nochmal alles von uns." Leticia (Team Michael): "Ich bin bereit 'Germany's next Topmodel' 2017 zu werden und freue mich auf die Show." Céline (Team Thomas): "Ein Traum wird wahr - ich stehe im GNTM-Finale." Romina (Team Michael): "Wir haben wirklich wochenlang auf diesen Tag hingearbeitet. Donnerstag ist der große Tag und der Titel so nahe." Welche der vier Topmodel-Anwärterinnen wird "Germany's next Topmodel" 2017?



Serlina (Team Thomas) Serlina liebt es zu reisen. Die 22-Jährige hat zuletzt ein Jahr lang Australien bereist. "Ich würde mich als sehr spontan und offen beschreiben", sagt die 22-Jährige über sich selbst. Mit ihrem bestechend schönen Look wurde Serlina auch prompt das Gesicht der About You-Kampagne. Thomas Hayo: "Ich bin begeistert von ihrer Entwicklung.". Serlina kommt, wie ihre Mitstreiterin Céline, aus Koblenz.



Céline (Team Thomas) Die 18-Jährige Céline liebt ihren Sport und geht regelmäßig ins Fitnessstudio. Außerdem spielt die Koblenzerin erfolgreich Handball. Mit ihrer ruhigen und ausgeglichenen Art lieferte Céline immer starke Performances bei Shootings und Walks. Heidi Klum machte Céline für ihre Leistungen ein großes Kompliment: "Das Ergebnis war bei dir am Ende immer Top." Ihr größter Erfolg: Sie wurde das Gillette-Venus-Model 2017.



Leticia, (Team Michael) "Wenn ich ein Tier wäre, dann auf jeden Fall eine Löwin." Die 18-Jährige Leticia hat ein starkes auftreten und weiß, was sie will: Den Titel "Germany's next Topmodel" 2017. Michael Michalsky war schon beim ersten Casting von Leticias Ausstrahlung begeistert: "Ich habe mich ein bisschen in dich verguckt". Die Ingolstädterin verzauberte mit ihrem besonderen Look beim Casting für Refinery 29 und wurde das Gesicht der Kampagne. Verteidigt Leticia den Titel für Team Michael?



Romina (Team Michael) Romina ist eine Kämpferin und ein begabtes Model mit vielen Facetten. Fast jede Woche bekam die 20-Jährige ein Lob von der Jury. Heidi Klum: "Du hast vom ersten Tag an fast professionell performt". Romina war so gut, dass sie schon am Anfang der Staffel den begehrten Catwalk-Job bei der Fashion-Show von Marcel Ostertag ergatterte. Mit ihren langen Beinen ist die Hambrückerin wie gemacht für den Laufsteg. Romina: "Mode ist für mich alles." Bekommt sie den Titel?



GNTM Social-Media-Check



Noch nie waren die GNTM-Models so beliebt bei den Social Media-Communities, wie in diesem Jahr. 287.000 Follower - so viele Fans hat Céline (Team Thomas) über die letzten Wochen auf ihrem Instagram-Account für sich gewonnen. Damit macht sie zusammen mit Serlina (266.000 Follower) mit Abstand die Spitze bei den Models. Leticia (Team Michael) und Romina (Team Michael) haben stolze 68.900 und 55.400 Follower auf ihren Accounts. Auf Facebook führt Serlina (Team Thomas) mit 25.690 Facebook-Likes auf ihrer Fanpage, dicht gefolgt von Céline (22, Koblenz) mit 17.402 Likes. Platz drei und vier belegen Leticia (18, Ingolstadt) und Romina (20, Hambrücken). (Stand 22.Mai 2017)



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - Das Finale, am Donnerstag, 25. Mai 2017, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Alle Aktionen und Infos rund um das Finale finden Sie hier: http:/ /www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/news-fun/alle-aktionen-de r-finalwoche-2017-101335



Aktuelle Informationen, Interviews und Bilder finden Sie auf der Presseseite presse.prosieben.de/topmodel2017



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Entertainment



Felicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Stephi Schulz Tel. +49 [89] 9507-1166 Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.com



Susi Lindlbauer



Tel. +49 [30] 319 880 82 2 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2