Kleine Warnung vorweg: Wenn Sie diesen Artikel lesen, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und für die verlinkten Videos ein Lesezeichen setzen bzw. den youtube-Kanal von Trading-Treff abonnieren. Vielleicht sehen auch Sie dann einiges etwas klarer oder holen das Brillenputztuch raus. Denn hier wird eines klar herausgearbeitet: So traden Professionals. Dies geht nicht einfach so "nebenbei" zu erlernen.

Zeitenwende für Broker

Bei der Recherche zum Thema Trading und Professionals finden Sie vermutlich eine Vielzahl an Antworten zu den Themen:

Was unterscheidet Retail Trader von Professional Tradern

Wie funktioniert der Markt des Retail Brokerage

Welche Rolle spielen Introducing Broker, Coaches, Trainer etc.

Wie ist meine Rolle in dem Spiel und habe ich eine Chance, zu gewinnen?

Kann man überhaupt als Retail Trader erfolgreich werden?

Was kann man in Bezug auf Social-/Copy Trading daraus lernen?

Macht Coaching trotz vieler Märchenonkel Sinn?

Schaut man auf die Schlagzeilen des letzten Jahres und der letzten Tage, fällt eines auf - die Zeiten werden härter und schwieriger für die sogenannten Retailbroker, unterstützende Dienstleister wie Spotware, Leverate, Panda und deren Geschäftsmodelle. Die Regulierungsbehörden FCA, BaFin, CySec u.a. fegen sanft durch und Ausweichbewegungen betroffener "Sünder" sind unübersehbar. Viele von Israel aus operierende Call Center brechen scharenweise nach Osteuropa auf, weil die israelische Aufsicht ISA auf der Matte steht. Justament kann man sich bei Finance Magnates gegen einen Obulus von knapp 2.000 $ informieren, in welchem der ehemaligen Ostblockstaaten die Etablierung eines neuen Backoffice kostengünstig erscheint. Es vergeht kein Tag, an dem nicht in den einschlägigen Finanzseiten bei FinanceMagnates, FinanceFeed oder LeapRate über Verstöße gegen Regelungen der Finanzaufsicht der Länder berichtet wird.

In den letzten Monaten sorgten die Diskussionen um Handelsinstrumente wie CFD's und Binäre Optionen für Aufregung und durchaus kontroverse Reaktionen. Viele der sogenannten Retailtrader, also Sie und ich, bewegen sich in diesem Markt und handeln zum Teil schon seit vielen Jahren bei verschiedenen Anbietern. Themen wie Requotes, Umstellung von automatischer Ausführung auf manuell bis hin zu sanften Aufforderungen, dem gewählten Broker den Rücken zu kehren, sind erfahrenen und erfolgreichen Händlern nicht neu.

