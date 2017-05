Die US-Börsen dürften zu Beginn der neuen Woche erst einmal auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich kaum verändert. Die Aufregung über die innenpolitischen Querelen um US-Präsident Donald Trump und seine Russland-Kontakte hat sich etwas gelegt, zumal der Präsident auf seiner ersten Auslandsreise ist. Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse stehen am Montag nicht zur Veröffentlichung an.

Etwas gestützt werden könnten die Börsen vom Ölpreis, der von der Hoffnung nach oben getragen wird, dass Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder die im November vereinbarten Förderdrosselungen verlängern. Die Entscheidung darüber soll auf einer Konferenz am Donnerstag fallen.

Wie häufig an Montagen steht eine Fusion im Blick der Anleger: Das US-Chemieunternehmen Huntsman will sich mit der schweizerischen Clariant zusammenschließen. Clariant verteuern sich am schweizerischen Aktienmarkt um fast 9 Prozent. Die Huntsman-Aktie wird im vorbörslichen Handel auf Nasdaq.com um 5,6 Prozent höher indiziert.

Das negative Ergebnis einer Medikamentenstudie könnte die Aktien von Amgen kräftig unter Druck setzen. In der Phase-III-Studie zeigte sich, dass Patienten, die mit dem Osteoporose-Medikament Romosozumab behandelt wurden, ein größeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufwiesen als bei der Behandlung mit dem schon zugelassenen Mittel Fosamax des Wettbewerbers Merck & Co. Im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com verlieren Amgen 2,3 Prozent. Der Kurs der belgischen UCB, die Romosozumab gemeinsam mit Amgen entwickelt hat, bricht in Brüssel um über 13 Prozent ein.

