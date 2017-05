Corporation Service Company®, ein weltweit führender Anbieter von geschäftlichen, rechtlichen, steuerlichen und digitalen Markendienstleistungen mit Sitz in Wilmington, Delaware, und weiteren Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, hat heute eine Imageerneuerung angekündigt sowieein neues Logo und eine neue Markenidentität vorgestellt. Ab sofort nennt sich Corporation Service Company CSC®. Corporation Service Company bleibt der offizielle Handelsname, doch das Unternehmen wird in Zukunft unter dem Namen CSC auf dem Markt tätig sein.

CSC wurde vor 118 Jahren von zwei führenden Rechtsexperten gegründet, um Unternehmen mit Dienstleistungenfür Geschäftsgründungen und die gesetzliche Vertretung zu unterstützen.. "Im Laufe der Jahre hat sich CSC von einem regionalen, auf die gesetzliche Vertretung bei Fusionen und Übernahmen, sowie anderen Transaktionen spezialisierten Unternehmen zu einem globalen Marktführer entwickelt, der einigen der größten Unternehmen, Finanzinstitutionen und Anwaltskanzleien hilft, alle Vorschriften und Richtlinien einzuhalten, Risiken zu managen und Arbeitsabläufe zu optimieren", erläuterte CSC President und Chief Executive Officer Rod Ward.

Er ist zudem davon überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt für diese Imageerneuerung gekommen ist: "Dies ist die erste wesentliche Änderung unseres Logos und unserer Markenstrategie seit der Gründung unseres Unternehmens. In den letzten zehn Jahren haben wir uns verdoppelt, strategische Akquisitionen vorgenommen und unsere Präsenz auf 17 Länder ausgeweitet. Unser markanter neuer Look spiegelt die vernetzten, sich ständig weiterentwickelnden Beziehungen wider, die wir zu unseren Kunden pflegen. Das Logo im Stil des Unendlichkeitssymbols verdeutlicht unsere Fähigkeit, integrierte Lösungen bereitzustellen, Arbeitsabläufe zu optimieren, Vertrauen aufzubauen und hervorragende Ergebnisse zu erzielen."

CSC hilft seinen Kunden, höchst komplexe Compliance- und Governance-Herausforderungen zu bewältigen, und bietet in zahlreichen Bereichen erfolgreiche Lösungen, damit seine Kunden Bestleistungen erzielen können. Dazu zählen die Abwicklung von Immobiliengeschäften, Fusionen und Übernahmen sowie anderen Unternehmenstransaktionen; die Verwaltung, die Förderung und der Schutz wertvoller Marken vor Online-Bedrohungen und die Bereitstellung einer Steuer- und Risikomanagement-Plattform zur Optimierung des Risikomanagements und zur Erhöhung von Automatisierung und Datentransparenz.

Das Führungsteam von CSC glaubt, dass die Imageerneuerung und das neue Logo in Kombination mit dem neuen Slogan "We are the business behind business" Symbole dafür sind, dass sich das Unternehmen engagiert um seine Kunden und Mitarbeiter kümmert, Geschäftstätigkeiten optimiert und einen Erfolgskreislauf in Gang setzt. Im vergangenen Jahr konzentrierte sich das Unternehmen auf die Stärkung der Zusammenarbeit über all seine vielfältigen weltweiten Geschäftseinheiten hinweg, damit es sein eigenes Potenzial voll ausschöpfen und Kunden bestmöglich unterstützen kann.

"Bei unserer neuen grafischen Identität geht es um viel mehr als nur ein Logo, einen kürzeren Namen und einen Slogan", erläuterte Ward. "Sie verdeutlicht die Innovation und Kreativität, mit der CSC Geschäfte auf der ganzen Welt abwickelt. Dies betrifft nicht nur die Transaktionen, die wir übernehmen, sondern auch die Beziehungen, die wir aufbauen. Wir sind stolz darauf, dass wir die Geschäfte unserer Kunden wirklich verstehen lernen und zu einer echten Erweiterung ihres Teams werden." Ward fügte hinzu: "Unsere Marke sendet die Botschaft: Sie können an unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Lösungen glauben."

Anlässlich der Imageerneuerung hat CSC heute auch eine neu gestaltete Website eingeführt, die der neuen Marke und grafischen Identität entspricht. Zudem wurde erstmals eine Videopräsentation der neuen Marke vorgestellt https://www.youtube.com/watch?v=rFtFXXWuK8k. Mehr Informationen über CSC sind unter cscglobal.com verfügbar.

Über CSC

CSC ist der weltweit führende Anbieter von geschäftlichen, rechtlichen, steuerlichen und digitalen Markenservices für Unternehmen auf der ganzen Welt. Von der Einhaltung aller Vorschriften und Richtlinien über die Optimierung des Betriebs bis zum Schutz und zur Förderung Ihrer Marke online wir setzen unsere Expertise und unseren persönlichen Ansatz ein, um für reibungslose Geschäftstätigkeiten zu sorgen. Wir sind das Unternehmen hinter Unternehmen. Wir sind zuverlässiger Partner für 90 % der Fortune 500 Unternehmen, mehr als die Hälfte der Best Global Brands (Interbrand), fast 10.000 Anwaltskanzleien und über 3.000 Finanzorganisationen. Seit 1899 haben wir unseren Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Zudem verfügen wir heute über weitere Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Wir sind ein globales Unternehmen, das überall, wo sich unsere Kunden befinden, Geschäfte tätigen kann. Ermöglicht wird dies durch unsere Mitarbeiter, die Experten für alle von uns betreuten Geschäftsfelder sind.

