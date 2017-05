Den Haag - Die Anlageklasse asiatische Hartwährungsanleihen umfasst in US-Dollar denominierte Anleihen von asiatischen Unternehmen und Staaten, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Im März 2017 seien dem J.P. Morgan Asian Credit Index (JACI) zufolge asiatische Anleihen im Wert von 734 Mrd. US-Dollar im Umlauf gewesen. Vor zehn Jahren seien es noch 167 Mrd. US-Dollar gewesen. Im Zuge des starken Wirtschaftswachstums der Region habe sich auch der Finanzierungsbedarf erhöht, vor allem bei Unternehmen. Der Anteil von in US-Dollar ausgegebenen Unternehmens- und Quasi-Staatsanleihen sei mit einem Anteil von 85 Prozent deutlich höher als der von Staatsanleihen. Im Vergleich zu anderen Schwellenländerregionen würden die asiatischen Rentenmärkte eine hohe Bonität aufweisen: Im Durchschnitt verfüge der JACI über ein Investment-Grade-Rating von BBB+, wobei das Investment-Grade-Segment 79 Prozent des Markts ausmache.

Den vollständigen Artikel lesen ...