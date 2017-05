Den Haag - Die Anlageklasse asiatische Hartwährungsanleihen umfasst in US-Dollar denominierte Anleihen von asiatischen Unternehmen und Staaten, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP) im Kommentar zum NN Asian Debt Hard Currency Fonds (ISIN LU0546914168/ WKN A1H9Q9).Im März 2017 seien dem J.P. Morgan Asian Credit Index (JACI) zufolge asiatische Anleihen im Wert von 734 Mrd. US-Dollar im Umlauf gewesen. Vor zehn Jahren seien es noch 167 Mrd. US-Dollar gewesen. Im Zuge des starken Wirtschaftswachstums der Region habe sich auch der Finanzierungsbedarf erhöht, vor allem bei Unternehmen. Der Anteil von in US-Dollar ausgegebenen Unternehmens- und Quasi-Staatsanleihen sei mit einem Anteil von 85 Prozent deutlich höher als der von Staatsanleihen. Im Vergleich zu anderen Schwellenländerregionen würden die asiatischen Rentenmärkte eine hohe Bonität aufweisen: Im Durchschnitt verfüge der JACI über ein Investment-Grade-Rating von BBB+, wobei das Investment-Grade-Segment 79 Prozent des Markts ausmache.

