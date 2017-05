Die EU-Staaten haben am Montag das Mandat für ihren Brexit-Unterhändler Michel Barnier beschlossen. Dies sei eine wichtige politische Etappe, sagte Barnier am Mittag.

Die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU sollen nach den vorgezogenen britischen Parlamentswahlen am 8. Juni beginnen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten Ende April beschlossen, dass die Brexit-Verhandlungen in zwei Phasen ablaufen sollen: Zunächst soll über den Status von EU-Bürgern in Großbritannien sowie Finanzforderungen an London entschieden werden, erst danach soll es um die künftigen Beziehungen zwischen der EU und London gehen. Man wolle so schnell wie möglich zur zweiten Phase kommen, betonte Barnier am Montag.