AudioCure, ein pharmazeutisches Forschungsunternehmen, das auf die Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten für Hörstörungen spezialisiert ist, meldete heute die Berufung von Dr. Reimar Schlingensiepen zum CEO.

Dr. Reimar Schlingensiepen (left), the newly appointed CEO of AudioCure Pharma GmbH, takes over from Prof. Hans Rommelspacher, founder of the company, who continues as CSO. (Photo: Business Wire)