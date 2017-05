Der Automobilhersteller BWM AG (ISIN: DE0005190003) hat am letzten Freitag den neu gebauten Nordteil des Werks in Dadong am Produktionsstandort Shenyang eröffnet. Wie es in der Pressemeldung des DAX-Unternehmens heißt, lief während der Eröffnungsfeier die erste Langversion der neuen 5er BMW-Limousine vom Band. Das Werk in Dadong gehört genauso wie ...

