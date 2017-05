München (ots) - Meike Arendt (35) hat mit Wirkung zum 1. Mai 2017 die Geschäftsführung des Targeting-Spezialisten AdAudience übernommen. Sie folgt damit auf Stefan Krötz, der das Unternehmen im Sommer auf eigenen Wunsch verlässt, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Als Director Marketing hat Meike Arendt seit 2012 die Positionierung von AdAudience maßgeblich mitgestaltet, als Geschäftsführerin wird sie die zukünftige Ausrichtung entwickeln und die Relevanz von AdAudience als einer der führenden Anbieter im Data Driven Adveritising ausbauen. Unterstützt wird sie von Andor Eggers, der zum Executive Director Sales & AdTechnology aufsteigt. Meike Arendt ist nach ihrem Studium der Medienwirtschaft an der FH Wiesbaden 2005 als Research Manager Media Planning bei SevenOne Media, München, eingestiegen. Im April 2008 wechselte sie als Product Manager Online/Targeting ins Marketing, wo sie 2011 zum Unit Director Product Marketing Video aufstieg. Seit Oktober 2012 ist sie Director Marketing bei AdAudience.



Andor Eggers (42) stieß 2013 als Manager AdTechnology zu AdAudience, wo er noch im gleichen Jahr zum Director AdTechnology befördert wurde. Seine Laufbahn startete er 2004 bei Bertelsmann Springer und wechselte dann zu Ciao / Microsoft, wo er als Solutions Specialist tätig war.



AdAudience ist ein Joint Venture der Vermarkter Axel Springer All Media, BurdaForward Advertising, G+J e|MS, IP Deutschland, iq digital media marketing und SevenOne Media. Als Targeting-Spezialist bündelt AdAudience die Online-Reichweite seiner Gesellschafter sowie weiterer Premiumvermarkter und ermöglicht zielgruppenspezifische Werbekampagnen über ein einzigartiges Portfolio. Hiermit ist AdAudience einer der führenden Anbieter im Data Driven Advertising. AdAudience erreicht über achtzig Prozent aller deutschen Internetnutzer. Weitere Informationen finden Sie unter www.adaudience.de.



