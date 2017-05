Der mobile Alleskönner ist immer griffbereit in der Hosentasche: Nie zuvor waren wir so abhängig vom Smartphone wie heute, das bekräftigt eine aktuelle Studie. Und der Trend dürfte sich in Zukunft weiter verstärken.

Noch schnell eine Sofortnachricht tippen, Termine verwalten, den Lieblingssong hören - das Smartphone ist der Alleskönner schlechthin. Die Folge: Länger und immer häufiger greifen die Deutschen auf ihr Handy zurück, das hebt jetzt eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München im Auftrag des Anbieters für Smartphone-Kundenservice B2X hervor.

Insgesamt wurden 2600 Teilnehmer aus Deutschland, den USA und den Wachstumsländern Brasilien, Russland und Indien befragt. Hierzulande beteiligten sich 522 Personen. Die Ergebnisse zeigen: Mehr als die Hälfte der Deutschen wendet mehr als eine Stunde pro Tag für Telefonieren, Texten und Surfen mit dem Smartphone auf.

Bei drei Vierteln fällt der Blick dabei täglich bis zu 50 Mal auf das Gerät. Die Nutzungsdauer nehme seit einigen Jahren stetig zu, erklärt Rainer Koppitz, Geschäftsführer von B2X. "Der Trend wird sich nicht mehr umkehren."

Die Versuchung ist groß. Das Handy befindet sich immer in der Hosentasche oder zumindest in direkter Reichweite, nachts liegt es bei den meisten im selben Raum. Das hänge vor allem damit zusammen, dass sich viele Funktionen in einem einzigen Gerät verdichtet haben, betont Thomas Hess von der Ludwig-Maximilians-Universität ...

