Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern steigen weiter unverändert an. Die Bundesbank zeigt sich mit dieser Entwicklung zufrieden - die aktuelle Lage der deutschen Staatsfinanzen sei jedoch nicht automatisch garantiert.

Die lebhafte Konjunktur hat die Steuereinnahmen von Bund und Ländern auch im April nach oben getrieben. Insgesamt nahm der Fiskus gut 49 Milliarden Euro ein, wie das Bundesfinanzministerium am Montag mitteilte. Das waren 5,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Von Januar bis April zusammen gab es sogar ein Plus von 6,5 Prozent auf mehr als 214 Milliarden Euro. "Die Lage der deutschen Staatsfinanzen ist weiter günstig", befindet auch die Bundesbank in ihrem ...

