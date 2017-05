Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.381,50 0% +6,29% Euro-Stoxx-50 3.576,46 -0,29% +8,69% Stoxx-50 3.232,17 -0,12% +7,36% DAX 12.591,69 -0,37% +9,67% FTSE 7.502,76 +0,43% +5,04% CAC 5.328,43 +0,08% +9,59% Nikkei-225 19.678,28 +0,45% +2,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,89 -43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,80 50,33 +0,9% 0,47 -10,1% Brent/ICE 54,10 53,61 +0,9% 0,49 -7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,84 1.255,50 +0,0% +0,34 +9,1% Silber (Spot) 16,96 16,86 +0,6% +0,10 +6,5% Platin (Spot) 940,16 939,81 +0,0% +0,35 +4,1% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,2% +0,00 +2,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften zu Beginn der neuen Woche erst einmal auf der Stelle treten. Die Aufregung über die innenpolitischen Querelen um US-Präsident Donald Trump und seine Russland-Kontakte hat sich etwas gelegt, zumal der Präsident auf seiner ersten Auslandsreise ist. Potenziell impulsgebende Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse stehen am Montag nicht zur Veröffentlichung an.

Etwas gestützt werden könnten die Börsen vom Ölpreis, der von der Hoffnung nach oben getragen wird, dass Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder die im November vereinbarten Förderdrosselungen verlängern. Die Entscheidung darüber soll auf einer Konferenz am Donnerstag fallen.

Wie häufig an Montagen steht eine Fusion im Blick der Anleger: Das US-Chemieunternehmen Huntsman will sich mit der schweizerischen Clariant zusammenschließen. Die Huntsman-Aktie wird im vorbörslichen Handel auf Nasdaq.com um 5,6 Prozent höher indiziert. Das negative Ergebnis einer Medikamentenstudie könnte die Aktien von Amgen kräftig unter Druck setzen. In der Phase-III-Studie zeigte sich, dass Patienten, die mit dem Osteoporose-Medikament Romosozumab behandelt wurden, ein größeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufwiesen als bei der Behandlung mit dem schon zugelassenen Mittel Fosamax des Wettbewerbers Merck & Co. Im vorbörslichen Handel verlieren Amgen 2,3 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit leichten Kursverlusten sind Europas Börsen in die neue Handelswoche gegangen. Mit dem Ende der Saison der Quartalsberichte fällt ein Kurstreiber aus. In Zürich springen die Aktien des Spezialchemiekonzerns Clariant um 8 Prozent nach oben. Die Schweizer wollen sich mit dem US-Rivalen Huntsman zusammenschließen. In Brüssel bricht der Kurs des Pharmakonzerns UCB um 14,5 Prozent ein, nachdem eine Studie zu einem Medikament gegen Osteoporose schwere Nebenwirkungen gezeigt hat. UCB entwickelt das Mittel gemeinsam mit dem US-Unternehmen Amgen. RWE legen um 1,3 Prozent zu und die Aktien der Tochter Innogy um 2 Prozent. Hier stützt nach wie vor die Erwartung, dass RWE den Anteil an Innogy an den französischen Stromerzeuger Engie verkaufen könnte und sich im Gegenzug an Engie beteiligt. Die direkte Qualifikation von Borussia Dortmund für die Champions League lässt den Kurs um 2,6 Prozent steigen. Tele Columbus hat im ersten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Aktie legt um 1,8 Prozent zu. Lafargeholcim hat Jan Jenisch, bislang Chef des schweizerischen Spezialchemiekonzerns Sika, zum neuen CEO ernannt. "Jenisch ist ein bewährter Manager, der auch mit dem Bausektor vertraut ist", sagen die Analysten von Bryan Garnier. Lafargeholcim steigen um 6 Prozent. Positiv wird an der Börse bewertet, dass der niederländische Versicherer Aegon einen Teil seines US-Geschäfts verkauft und so das Eigenkapital stärkt. Die Aktie steigt um 5,2 Prozent.

Der Euro ist am Mittag mit 1,1234 Dollar auf den höchsten Kurs seit dem 9. November gestiegen. Die Bundesbank rechnet auch im zweiten Quartal mit einem kräftigen Wachstum, gestützt sowohl von den Investitionen der Unternehmen als auch vom Konsum. Gleichzeitig könne die Fiskalpolitik der US-Regierung die Inflation im Euroraum anheizen. Das stützt die Gemeinschaftswährung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.27 Uhr Fr, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1231 +0,37% 1,1189 1,1196 +6,8% EUR/JPY 125,19 +0,46% 124,63 124,70 +1,8% EUR/CHF 1,0905 -0,02% 1,0908 1,0917 +1,8% EUR/GBP 0,8639 +0,28% 0,8615 1,1639 +1,4% USD/JPY 111,46 +0,08% 111,37 111,36 -4,7% GBP/USD 1,3000 +0,09% 1,2989 1,3032 +5,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank guter Vorgaben von der Wall Street gingen die ostasiatischen Aktienmärkte freundlich in die neue WocheDer positiven Grundstimmung tat ein neuerlicher Raketenabschuss Nordkoreas ebensowenig Abbruch wie etwas hinter den Erwartungen gebliebene Exporte Japans. Die innenpolitischen Querelen um US-Präsident Donald Trump in den USA seien etwas in den Hintergrund gerückt, zumal sich dieser auf seiner ersten Auslandsreise befinde, hieß es. Für Zuversicht sorgten auch weiter anziehende Ölpreise. Sie profitierten davon, dass sich der saudische Ölminister überzeugt davon geäußert hatte, dass die Opec bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Förderdrosselung um neun Monate verlängern wird. Schwergewichte wie Tencent oder Cathay Pacific gewannen in Hongkong 2,4 bzw 1,9 Prozent. Letztere erhielten Auftrieb von der Ankündigung, durch den Abbau von 600 Stellen die Kosten zu senken. Papiere aus dem Immobiliensektor in Hongkong litten Teilnehmern zufolge unter neuen regulatorischern Maßnahmen mit dem Ziel, eine Überhitzung des Sektors zu vermeiden. Auf die Stimmung in Schanghai drückte, dass die Regulierungsbehörden dem Broker Sealand Securities (-5,6 Prozent) bestimmte Geschäfte untersagt haben wegen angeblicher vorgetäuschter Anleihegeschäfte. Softbank profitierten in Tokio davon, dass die Softbank-Gruppe und der Staatsfonds von Saudi-Arabien einen bereits angekündigten 100 Milliarden US-Dollar schweren Technologiefonds nun offiziell ins Leben gerufen haben. Unter weiteren Einzelwerten verloren WH Group in Hongkong 0,9 Prozent nach dem Ausstieg eines Großaktionärs bei dem weltweit größten Produzenten von Schweinefleisch. Chinesische Ölaktien profitierten neben dem steigenden Ölpreis davon, dass China zu mehr privaten Investitionen in den Sektor aufgerufen hat. Laut Nomura-Analyst Gordon Kwan ist das sehr positiv, weil es das Ausgabengebaren bei den betreffenden Unternehmen disziplinieren dürfte und letztlich für eine höhere Profitabilität sorgen dürfte. Petrochina, Sinopec und Cnooc gewannen bis zu 1,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten bilden sich am Montag weiter zurück. Die Kontroverse um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey ist an den Finanzmärkten - zumindest kurzfristig - etwas in den Hintergrund gerückt. Die Commerzbank erwartet, dass nach der Stabilisierung die Primärmarktaktivität wieder anziehen wird. Dank höherer Emissionen und geringeren Fälligkeiten stieg das Nettoangebot in den vergangenen beiden Wochen auf ein Niveau, das zuletzt im ersten Halbjahr 2015 übertroffen worden sei.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Evotec erreicht weiteren Meilenstein bei Allianz mit Bayer

Das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec hat in der strategischen Allianz mit Bayer im Bereich Endometriose einen weiteren Meilenstein erreicht. Für die Überführung eines Programms des Allianzportfolios in die präklinische Phase erhält Evotec eine Meilensteinzahlung von rund 5 Millionen Euro.

Tele Columbus bekräftigt nach gutem Jahresstart den Ausblick

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat im ersten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von deutlich höheren Umsätzen pro Kunde. Am Ausblick für das laufende Jahr hält die Berliner Tele Columbus AG fest.

Airbus holt nach Korruptionsvorwürfen Hilfe von außen

Der Flugzeughersteller Airbus hat eine neue Compliance-Sondergruppe gegründet. Dieses Gremium wird von Konzernfremden angeführt, um Korruptionsvorwürfen von britischen und anderen Ermittlern nachzugehen. Das zweite Mal in weniger als fünf Jahren ruft Airbus auswärtige Hilfe herbei, um seine internen Prozesse inmitten von Betrugsvorwürfen wieder in Ordnung zu bringen.

Ford will Branchenoutsider Jim Hackett zum CEO machen - Kreise

Ford trennt sich nach Angaben informierter Kreise von Konzernchef Mark Fields. Sein Nachfolger werde der ehemalige Chef des Büromöbelherstellers Steelcase, James Hackett, der seit 2016 für Ford arbeitet, sagten Personen, die mit der Situation vertraut sind. Hackett verantwortet derzeit bei Ford alle Aktivitäten rund um das autonome Fahren.

Windkonzern Gamesa stellt auf gebrochenes Geschäftsjahr um

