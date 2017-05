CUPERTINO (IT-Times) - Apple Inc. setzt auf den persönlichen Kundenkontakt. Um diesen zu ermöglichen, bietet der iPhone-Hersteller nun kostenlose Workshops in den Apple-Stores an. Unter dem Namen "Today at Apple" hat der iPad-Hersteller eine Initiative ins Leben gerufen, die Apple-Mitarbeiter und Kunden...

Den vollständigen Artikel lesen ...