Bad Marienberg - Laut des aktuellen Monatsberichts wird sich das kräftige deutsche Wirtschaftswachstum fortsetzen, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die ausgesprochen zuversichtliche Stimmung der deutschen Wirtschaft und der privaten Haushalten in Verbindung mit der günstigen Auftragslage in der Industrie und beim Bau deute darauf hin, dass das kräftige Wachstum im Frühjahr anhalten dürfte, prognostizieren die Bundesbank-Experten.

Den vollständigen Artikel lesen ...