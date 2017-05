Hannover - In dieser Woche richtet sich der Blick auf wichtige Frühindikatoren zur konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und der Eurozone, so die Analysten der Nord LB.So stünden am Dienstag mit dem ifo Geschäftsklimaindex und den Markit PMIs sowie am Mittwoch mit dem belgischen Unternehmensvertrauen neue Daten für den Berichtsmonat Mai auf der Agenda. Basierend auf ihren Schätzungen würden die Analysten erwarten, dass die meisten Indikatoren noch einmal ansteigen und somit die gute konjunkturelle Verfassung bestätigen würden. Bereits im ersten Quartal habe die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland angezogen, wofür das Statistische Bundesamt am Dienstag die Details der Entstehungs- und Verwendungsseite veröffentlichen werde. Haupttreiber für das hohe Wachstum seien die Investitionen und der Außenbeitrag bei moderaten Zuwächsen des Konsums gewesen.

