Hannover - Mit den Renditen der Benchmarkanleihen ging es in den letzten Tagen aufgrund der zugenommenen Verunsicherung über die politischen Verhältnisse in den USA abwärts, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen sei zwischenzeitlich wieder bis unter 0,35% gefallen, die der US-Treasuries sogar bis unter 2,20%. Insbesondere die Frage, wie der innenpolitisch unter Druck geratene Präsident Trump seine geplante Unternehmenssteuerreform noch durch den Kongress bringen könne, verunsichere. Allerdings würden die konjunkturellen Aussichten in den USA weiter anzeigen, dass die Federal Reserve die langsame Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen könne. Hinweise dazu könnten die Minutes am Mittwochabend liefern.

