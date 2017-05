Mainz (ots) -



Der Weltmarkt hat die deutsche Landwirtschaft fest im Griff: Viele Bauern stehen vor der Alternative, ihren Betrieb massiv zu vergrößern oder aufzuhören. Dietrich Grönemeyer begegnet in seiner ZDF-Sendung "Leben ist mehr" an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 25. Mai 2017, 14.50 Uhr, Bauern, die alles hinwerfen, und Bürgern, die Höfen eine vom Markt unabhängige Existenzgrundlage ermöglichen.



Der ostfriesische Milchbauer Reinhold G. ist Landwirt mit Leib und Seele. Doch mit den von wenigen übermächtigen Handelskonzernen diktierten Milchpreisen kann der 63-Jährige nicht überleben. So wie ihm geht es vielen Bauern in Deutschland.



Anders auf dem Adolphshof bei Hannover: Sabine A. und ihre Mitarbeiter betreiben Ackerbau und Gemüseanbau - fast wie in alten Zeiten. Ermöglicht auch durch die "Solidarische Landwirtschaft", die jährlich einen Ernteanteil erwerben und so unabhängig vom Markt die Abnahme sichern.



