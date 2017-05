Goldex Resources Corporation: Exploration von hochgradigen Vorkommen in Guatemala durch Goldex

Montag, den 22. Mai 2017

Exploration von hochgradigen Vorkommen in Guatemala durch Goldex

VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX) ("Goldex" oder das "Unternehmen") freut sich, heute bekannt geben zu können, dass die Geologen des Unternehmens verschiedene zusätzliche, bedeutende Explorationsmöglichkeiten innerhalb der Konzessionen des Unternehmens gefunden haben und regionale Explorationschancen identifiziert haben.

Während Goldex weiterhin eng mit dem Ministerium für Energie & Bergbau Guatemalas zusammenarbeitet, um eine Genehmigung für eine Nutzungslizenz zu erhalten, plant das Unternehmen, weitere Explorationsarbeiten in den nördlichen Zonen El Patos durchzuführen, die bisher verschiedene Oberflächenproben mit bis zu 410 g/t Gold hervorgebracht haben. Die vier untersuchten Gebiete sind El Poxte, El Jabillo, Plan de Guineo und El Pital. Diese Bereiche liegen ungefähr 1-2 km nördlich und nordöstlich von der Hauptzone El Pato in einem ähnlich gearteten geologischen Umfeld, nämlich Muttergestein aus Granodiorit mit epithermal gebänderten Adern aus Quarz, die Pyrit und Arsenopyrit enthalten. Die Adern weisen eine wahre Mächtigkeit von 0,15 m bis 1,5 m auf und sind nach Nordwesten bis Nordnordwesten ausgerichtet, mit geringem Einfallen (20-35 Grad) nach Nordosten. Die Oberflächenproben wurden von Alejandro Cacao, dem führenden Geologen von Goldex in Guatemala, und dem Experten Steven Park gemäß National Instrument 43-101 entnommen. (Siehe Pressemitteilung vom 4. April 2012).

Die entnommenen Proben weisen die Existenz von Gold in hoher Qualität und Menge nach, ebenso wie erhebliche Silberanteile. Von den insgesamt 58 entnommenen Proben, enthielten acht Gehalte von mehr als 100 g/t Au, wobei der Höchstgehalt 410 g/t Au betrug. Die bloße Anzahl von hochwertigen Proben lässt auf eine vielversprechende Region schließen, deren Erkundung sich offensichtlich lohnt.

Probennr. Mächtig- Län- Au g/t Ag g/t Probe genommen keit ge von Bereich Plan de Guineo/El Pital* 15243 1,00 n. 0,036<0,1 SP z. 15244 0,80 0,80 0,862 2,7 SP 15245 0,50 0,50 0,876 4,2 SP 15246 0,80 1,00 35,154 41,7 SP 15247 1,50 n. 0,012<0,1 SP z. 15248 0,30 0,50 2,795 11,2 SP 15249 0,20 0,20 4,408 48,2 SP 39765 0,30 0,30 2,537 3,5 AC 39766 1,00 1,00 1,406 16,5 AC 39767 0,50 0,50 302,119 >200,0 AC 100070 1,50 1,50 12,000 100,5 AC 100071F n. z. n. 240,475 >200,0 AC z. 100072 0,80 0,80 110,809 166,2 AC 100073 0,40 0,40 17,76 47,2 AC 100074 0,25 0,25 342,919 >200,0 AC 100075 1,00 1,00 34,662 103,3 AC 123756 n. z. n. 60,342 >200,0 AC z. 123757 0,50 0,50 4,834 12,1 AC 123758 n. z. n. 0,857<0,1 AC z. 123760 0,50 0,50 0,960 0,4 AC 123762 0,30 0,30 185,550 >200,0 AC 123763 0,40 0,40 410,529 >200,0 AC 123778 1,00 1,00 0,446 4,0 AC 123780F n. z. n. 0,960 6,3 AC z. 123784F n. z. n. 0,069<0,1 AC z. 123785F n. z. n. 8,743 27,2 AC z. 123786 0,25 0,25 0,411<0,1 AC 123787 0,40 0,40 0,480<0,1 AC 123788F n. z. n. 3,429 7,5 AC z. 123789F n. z. n. 0,137 0,2 AC z. Probennr. Mäch- Län- Au g/t Ag Probe genommen tig-keit ge g/t von Bereich El Poxte 15088 0,50 1,0 35,278 16,3 SP 15089 1,20 0,7 1,098<0,1 SP 39577 0,15 0,15 171,219 184,8 AC 39578 0,30 0,30 0,137 0,6 AC 39579 1,75 1,00 39,359 11,4 AC 39580 1,50 1,00 129,186 97,5 AC 39581 4,00 1,00 39,222 15,4 AC 39582 4,00 1,00 4,320 4,0 AC 39583 2,00 1,00 0,034 0,2 AC 39803 0,30 0,30 290,840 92,5 AC 39804 0,20 0,20 93,187 23,9 AC Bereich El Jabillo 15087 0,15 1,0 50,035 18,4 SP 15091 1,50 0,6 0,249 0,5 SP 15250 0,40 n. 1,184 0,7 SP z. 39238 0,50 0,50 68,913 28,9 AC 39239 0,40 0,40 31,679 14,7 AC 39240 0,30 0,30 0,891 1,0 AC 39241 0,50 0,50 11,005 8,6 AC 39439 n. z. 1,00 10,217 9,9 AC 39440 n. z. 1,00 0,754 2,3 AC 39441 n. z. 1,00 2,194 2,1 AC 39447 n. z. 1,00 9,806 5,4 AC 39449 n. z. 1,00 0,617 0,8 AC 39450 0,50 0,50 0,480 1,5 AC 39451 n. z. 1,00 46,970 42,8 AC 39452 n. z. 1,00 2,606 5,1 AC 39453 n. z. 1,00 0,891 1,9 AC

Alle Proben wurden zur Präparierung an Inspektionslabore in Guatemala gesandt, und danach nach Reno, einem ISO-zertifizierten Labor für Metallanalysen. Die Proben wurden unter Verwendung von 30-Gramm-Brandproben mit einem gravimetrischen Abschluss bei Gold und vier Säurenaufschluss mit Atomabsorptionsabschluss bei Silber durchgeführt. Die Proben wurden selektiv entnommen und spiegeln möglicherweise nicht die Mineralisierung der gesamten Liegenschaft wider. Die 58 Proben beinhalten sowohl floatende als auch zu Tage tretende Gesteinsproben. Sechs Proben lieferten keine bemerkenswerten Ergebnisse und werden deshalb nicht aufgeführt. Float-Proben sind durch eine Probennummer mit einem "F" am Ende gekennzeichnet. Mit einem SP gekennzeichnete Metallproben wurden von Steve Park genommen, während die mit einem AC gekennzeichneten von Mr. Cacao genommen wurden. *Mr. Park hat im Bereich El Pital keine Proben genommen. (Siehe Pressemitteilung vom 4. April 2012).

Zusätzlich zum Potenzial der nördlichen Zonen hat Goldex verschiedene Ziele mit sehr unregelmäßigen Gold- und/oder Basismetallen an der Oberfläche. Eines dieser Zielgebiete, Bendicion-Granadillas, grenzt im Süden an El Pato und übertrifft letzteres bezüglich der Größe seines Änderungssystems. Bis heute hat diese Zone Oberflächenproben mit Vorkommen von bis zu 6855 ppm Kupfer, 7055 ppm Blei und 5298 ppm Zink aus limitierten Oberflächenproben von aufgeschlossenem Gestein hervorgebracht. Vergleichbare orogenetische Vorkommen bezüglich Herkunft, Geochemie der Goldmineralisierung und -geometrie sind das Molejon-Vorkommen in Panama (1 Mio. oz.), das Vorkommen El Sastre in Guatemala (0,8 Mio. oz.) und das Pogo-Vorkommen in Alaska (5,8 Mio. oz.). (Siehe Pressemitteilung vom 5. März 2010)

CHUCK ROSS, Präsident GOLDEX RESOURCES CORPORATION

Über Goldex Resources

Goldex Resources Corporation ist ein an der TSX notiertes (GDX) junges Unternehmen, das auf die Exploration von Goldfeldern in Amerika spezialisiert ist. Es wird geführt von einem Team von erfahrenen Rohstoffexperten und einer Gruppe von Geologen, die Weltklasse hat. Die Operationen von Goldex umfassen prestigeträchtige, strategisch fokussierte Projekte in Guatemala.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.goldex.ca

In die Zukunft gerichtete Aussagen

