Nach drei verlorenen Landtagswahlen befindet sich die SPD in einem Stimmungstief: Die Präsentation von Kerninhalten ihres Wahlprogramms soll der Partei deshalb wieder etwas Auftrieb verleihen. Funktionieren soll das mit Steuern.

Die SPD will Klein- und Mittelverdiener bei der Steuer entlasten und zudem den Spitzensteuersatz angehen. Das Regierungsprogramm zur Bundestagswahl werde eine Entlastung für kleine und mittlere Einkommen vorsehen, sagte Generalsekretärin Katarina Barley am Montag in Berlin. ...

