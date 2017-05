Die Wirtschaftsdaten dieser Woche liefern weitere Begründungen für Aktieninvestments als Ganzes. Morgen werden die ifo-Zahlen diese belegen und am Mittwoch der Einkaufsmanagerindex, sowohl für Deutschland als auch für die EU. Deutlich skeptischer sehen wir dagegen die Entwicklung der deutschen Gestehungskosten, also des Faktors, der in der Inflationsrate weit wichtiger ist als die üblichen Begründungen der EZB. Danach steigen die Produktionskosten inzwischen auf mehr als 3,5 % und annualisiert gerechnet wohl sicher über 3 %. Wie lange Berlin dies noch mitmacht, möchten wir wirklich wissen. Ab diesem Niveau ist die EZB-Politik nicht akzeptabel. br/>

Das war ein Auszug aus der heutigen AB-Daily. br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info